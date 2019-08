Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Société Internationale de Plantations d'Hévéas (SIPH) a réalisé vendredi son point d’activité au titre du premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste de la production, l'usinage et la commercialisation de caoutchouc naturel à usage industriel a dévoilé un chiffre d’affaires de 138,2 millions d’euros, en croissance de 5,6% sur un an. La croissance s’établit à 12,6% au deuxième trimestre contre -0,5% au premier trimestre.Le marché a enregistré une reprise à partir de mars, qui s'est accentuée au 2ème trimestre : les cours se sont ainsi établis en moyenne à 1,35 euro le kilo (1,51 dollar) au 2ème trimestre, contre 1,23 euro le kilo (1,40 dollar) au 1er trimestre 2019." Les fondamentaux du marché, et notamment la reprise de la croissance chinoise, n'ont pas connu récemment d'évolution significative ", explique SIPH.Le groupe dit poursuivre sa stratégie d'investissement de croissance à contre cycle, au Ghana et en Côte d'Ivoire.