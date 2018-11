SIPH : CA caoutchouc en recul de 22% sur neuf mois

13/11/2018 | 09:19

SIPH (Société Internationale de Plantations d'Hévéas) affiche un chiffre d'affaires caoutchouc de 192,7 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, en baisse de 22,5% avec le recul du prix unitaire (-22,4%) pour des tonnages vendus stables.



'Le marché retrouve les niveaux de cours constatés sur les trois premiers trimestres de 2016, tandis que la fin 2016 et le début 2017 avaient connus une hausse rapide et significative des cours', précise la société de caoutchouc naturel.



La production de SIPH s'élève à 162 milliers de tonnes sur cette période, soit une augmentation de 2% par rapport à 2017, la part des tonnages produits provenant des achats extérieurs représentant 72% de la production totale.



