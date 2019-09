SIPH Internationale de Plantations d'Heveas : 19.09.27 CP_MAD_Rap_Fi_Semestriel.pdf

SIPH

Société Internationale de Plantations d'Hévéas

Courbevoie, le 27 septembre 2019

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 JUIN 2019

La société SIPH vous informe que le rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2019, établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et 222-6 du Règlement Général de l'AMF, est mis à la disposition du public et a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet SIPH à l'adresse suivante : www.siph.comdans la rubrique « information réglementée ».

Ce rapport a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF.

Au sujet de SIPH

La Société Internationale de Plantations d'Hévéas est spécialisée dans la production, l'usinage et la commercialisation de caoutchouc naturel à usage industriel. SIPH exploite plus de quarante mille hectares d'hévéas matures avec un niveau de production actuel de 240.000 tonnes réparti sur 4 pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria et Libéria) qui sera porté à 290 000 tonnes en 2019. Le latex traité est issu de l'exploitation des plantations d'hévéas de SIPH et d'achats effectués auprès de planteurs indépendants. SIPH commercialise sa production, principalement réservée à l'activité pneumatique, sur le marché international. Pour plus d'informations, visitez le site web : www.siph.com.

