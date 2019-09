SIPH Internationale de Plantations d'Heveas : CP SIPH RS 2019 Version def.pdf

S I P H

Société Internationale de Plantations d'Hévéas

Résultats semestriels au 30 juin 2019

SIPH poursuit sa stratégie de croissance en investissant à

contre cycle

Courbevoie, le 24 septembre 2019

En M€ Au 30/06/2018 Au 30/06/2019 6 mois 6 mois -1 -2 Chiffre d'affaires caoutchouc 120,3 134,9 Chiffre d'affaires total 130,9 141,3 Coût des marchandises vendues (108,4) (112,8) Marge sur coûts directs 22,5 28,5 Frais généraux (15,2) (16,4) Dotations aux amortissements (8,8) (8,6) Résultat opérationnel courant (1,5) 3,5 Résultat opérationnel (1,4) 1,9 Coûts de l'endettement net (2,0) (2,1) Charge d'impôt sur résultat (0,7) (1,9) Résultat net (4,1) (2,2) Résultat net part du groupe (3,2) (1,3)

Préambule comptable : application de la norme IFRS 16 au 1/1/2019

La norme IFRS 16 « Contrats de location » s'applique au 1/1/2019 et implique de comptabiliser tous les contrats de location d'une durée de plus d'un an selon des modalités analogues à celles prévues pour les contrats de location financement, et enregistrer un actif et un passif au titre des droits et obligations crées par les contrats de location. La méthode retenue par SIPH est celle du rétroactif modifié : l'impact sur le bilan de SIPH au 1/1/2019 est de 8,3M€ à l'actif, en droit d'usage des immobilisation corporelles, tandis que qu'un passif non courant de location de même montant est enregistré au passif.

Contexte de marché : poursuite du bas de cycle, sans évolution significative desfondamentaux

La reprise du marché constatée à partir de mars s'est maintenue jusqu'à juin : les cours, qui se sont établis en moyenne à 1,29 €/kg (1,455 $/kg) au 1er semestre, ont ensuite reflué rapidement dès le début juillet pour se situer en moyenne à 1,17 €/kg (1,30 $/kg) en août 2019.

1