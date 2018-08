SIPH : baisse de 27% du CA caoutchouc au 1er semestre

15/08/2018 | 07:49

SIPH (Société Internationale de Plantations d'Hévéas) affiche un chiffre d'affaires caoutchouc de 120,3 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2018, soit une baisse de -26,9% comparé au premier semestre 2017.



Cette baisse est la conséquence de la diminution du prix unitaire, en recul de -27,45% par rapport à la même période de 2017, qui avait profité d'une embellie passagère et conjoncturelle du marché. Les tonnages vendus restent stables par rapport à l'an dernier.



La production augmente de 4% à 95 milliers de tonnes, dont 70% d'achats extérieurs. SIPH table sur une production de 400.000 tonnes en 2025, avec notamment la croissance des achats de caoutchouc à des producteurs extérieurs.



