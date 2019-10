SIPH : le concert dépasse les 95% des votes

21/10/2019 | 15:57

La Compagnie Financière Michelin (CFM) et SIFCA ont déclaré avoir franchi de concert en hausse, le 16 octobre, le seuil de 95% des droits de vote de SIPH et détenir de concert 93,25% du capital et 95,84% des droits de vote, suite à une acquisition d'actions SIPH sur le marché.



Pour rappel, Oddo BHF SCA, agissant pour le compte de la CFM, a déposé la semaine dernière, auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les actions SIPH non détenues par son concert, au prix de 85 euros par action.



