SIPH : le cours s'ajuste sur l'offre de retrait

16/10/2019 | 10:24

L'action SIPH prenait près de 5% ce matin à la Bourse de Paris dans des volumes plus étoffés que d'habitude et cotait 85 euros, s'ajustant ainsi sur le cours de l'offre de retrait à 85 euros présentée hier par ses deux actionnaires très majoritaires, SIFCA et Michelin.



En effet, le groupe ivoirien SIFCA, actionnaire de contrôle de SIPH, et Michelin détiennent déjà ensemble, et de concert, 91,6% du capital et 94,8% des droits de vote du planteur d'hévéas.



Inscrite dans le cadre de ce concert, l'offre à 85 euros porte donc sur les 425.036 actions représentant le solde du capital de SIPH, soit 8,4% des parts. La prime instantanée ressort à un peu moins de 5% sur le dernier cours précédant l'annonce.



SIFCA et Michelin entendent 'consolider (...) leurs liens et se renforcer dans le capital de SIPH, qui est un partenaire commercial historique du groupe Michelin, afin de pérenniser la poursuite du développement de la société', déclarent-ils.



Motifs évoqués : 'un contexte de concurrence accrue' sur le marché du caoutchouc naturel, et les coûts de la cotation en Bourse qui ne se justifie plus, SIPH n'ayant pas l'intention d'en appeler au marché pour se financer.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.