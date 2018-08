Courbevoie, le 14 Août 2018

En M€ 2017 2018 Variation 1er trimestre Chiffre d'affaires total 94,7 70,0 -26,1% dont caoutchouc 91,5 63,7 -30,4% 2ème trimestre Chiffre d'affaires total 75,9 61,0 -19,7% dont caoutchouc 73,0 56,6 -22,5% Total Chiffre d'affaires total 170,6 130,9 -23,3% dont caoutchouc 164,6 120,3 -26,9%



Contexte de marché

Le bas de cycle s'est légèrement accentué au 2ème trimestre.

Le cours moyen du caoutchouc au 2ème trimestre 2018 est ainsi en net recul par rapport à l'an dernier

( 1,18 €/kg au 2ème trimestre 2018 contre 1,39 €/kg au 2ème trimestre 2017). Ce cours est également en baisse de - 1,7 % par rapport au cours moyen du 1er trimestre 2018 qui s'était établit à 1,195 €/kg.

En juillet, la tendance baissière s'est accentuée, le Sicom 20 s'établissant en moyenne à 1,13€/kg

(1,32$/kg)



Activité du 1er semestre 2018 :

Sur le 1er semestre 2018, les tonnages vendus restent stables par rapport à l'an dernier. Le chiffre d'affaires caoutchouc s'établit à 120,3 M€, soit une baisse de -26,9% comparé au 1er semestre 2017.

Cette baisse est la conséquence de la diminution du prix unitaire, en recul de -27,45% par rapport au 1er semestre 2017, qui avait profité d'une embellie passagère et conjoncturelle du marché.

La production du semestre s'élève à 95 milliers de tonnes au 30 juin 2018, en augmentation de 4% par rapport au 1er semestre 2017, la proportion des achats extérieurs restant constante à 70% de la production totale.



Evolution des tonnages vendus/prix unitaire sur 3 ans

Tonnages/Prix Unitaire 2016 2017 2018 Variation 2017/2018 1er trimestre Tonnage (tonnes) 48 107 54 000 50 953 -5,6% Prix Unitaire (en €) 1,05 1,69 1,25 -26,2% 2ème trimestre Tonnage (tonnes) 42 802 44 330 48 141 8,6% Prix Unitaire (en €) 1,14 1,65 1,18 -28,7% Total Tonnage (tonnes) 90 909 98 330 99 094 0,78% Prix Unitaire (en €) 1,09 1,67 1,21 -27,45%



Situation financière du Groupe

L'endettement net ressort à -56 millions € au 30/06/2018 contre -51 millions € au 31/12/2017.



Tendances actuelles et perspectives

SIPH poursuit son programme d'investissement de capacité tout en s'adaptant aux variations du marché, en engageant 55 millions d'euros en 2018.

La stratégie de développement porte sur :

les extensions de capacité de traitement, pour faire face aux productions croissantes des planteurs indépendants,

le renouvellement et l'extension des plantations détenues en propre par SIPH.

Un financement par emprunt est en cours de mise en place.

Avec un taux d'endettement net sur fonds propres de 25% au 30 juin 2018, contre 22% fin 2017, le Groupe dispose d'une capacité d'endettement suffisante pour mener à bien sa stratégie de développement.

SIPH table sur une production de 400 000 tonnes en 2025 grâce à l'effort de renouvellement et d'extension de ses plantations, et surtout à la croissance des achats de caoutchouc à des producteurs extérieurs.





Au sujet de SIPH

La Société Internationale de Plantations d'Hévéas est spécialisée dans la production, l'usinage et la commercialisation de caoutchouc naturel à usage industriel. SIPH exploite plus de quarante mille hectares d'hévéas matures avec un niveau de production actuel de 230.000 tonnes réparti sur 4 pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria et Libéria) qui sera porté à 260 000 tonnes en 2018. Le latex traité est issu de l'exploitation des plantations d'hévéas de SIPH et d'achats effectués auprès de planteurs indépendants. SIPH commercialise sa production, principalement réservée à l'activité pneumatique, sur le marché international. Pour plus d'informations, visitez le site web : www.siph.com .





