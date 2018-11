Courbevoie, le 12 Novembre 2018

En M€ 2016 2017 2018 Variation 2017/2018 1er trimestre Chiffre d'affaires total 53,8 94,7 70,0 -26,1% dont caoutchouc 50,4 91,5 63,7 -30,4% 2ème trimestre Chiffre d'affaires total 53,3 75,9 61,0 -19,7% dont caoutchouc 48,7 73,0 56,6 -22,5% 3ème trimestre Chiffre d'affaires total 75,4 89,2 76,0 -14,8% dont caoutchouc 69,6 84,2 72,3 -14,0% Total Chiffre d'affaires total 182,5 259,8 207,0 -20,3% dont caoutchouc 168,7 248,7 192,7 -22,5%

Contexte de marché

Le bas de cycle se poursuit : Le cours moyen du caoutchouc au 3ème trimestre 2018 est ainsi en repli par rapport à l'an dernier (1,14 €/kg au 3ème trimestre 2018 contre 1,31 €/kg au 3ème trimestre 2017), et en léger recul par rapport au cours moyen du 2ème trimestre 2018 qui s'était établit à 1,18 €/kg.

Le marché retrouve les niveaux de cours constatés sur les 3 premiers trimestres de 2016, tandis que la fin 2016 et le début 2017 avaient connus une hausse rapide et significative des cours. Cette envolée du marché était restée conjoncturelle, sans marquer la sortie du bas de cycle.

Activité des 9 premiers 2018 :

La production s'élève à 162 milliers de tonnes sur les 9 premiers mois de 2018, soit une augmentation de 2% par rapport à 2017.

La part des tonnages produits provenant des achats extérieurs représente 72% de la production totale.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2018, les tonnages vendus restent stables par rapport à l'an dernier.

Le chiffre d'affaires caoutchouc s'établit à 192,7 M€, soit une baisse de -22,5% comparé à la même période de 2017, reflétant la baisse du prix unitaire (-22,44%).

Evolution des tonnages vendus/prix unitaire sur 3 ans

Tonnages vendus/Prix Unitaire 2016 2017 2018 Variation 2017/2018 1er trimestre Tonnage (tonnes) 48 107 54 000 50 953 -5,6% Prix Unitaire (en €) 1,05 1,69 1,25 -26,2% 2ème trimestre Tonnage (tonnes) 42 802 44 330 48 141 8,6% Prix Unitaire (en €) 1,14 1,65 1,18 -28,7% 3ème trimestre Tonnage (tonnes) 60 593 62 697 61 740 -1,53% Prix Unitaire (en €) 1,15 1,34 1,17 -12,70% Total Tonnage (tonnes) 151 502 161 027 160 833 -0,12% Prix Unitaire (en €) 1,11 1,54 1,20 -22,44%

Code Valeur Euronext : SIPH - Code ISIN : FR 0000036857 - Nombre d'actions : 5 060 790

Au sujet de SIPH

La Société Internationale de Plantations d'Hévéas est spécialisée dans la production, l'usinage et la commercialisation de caoutchouc naturel à usage industriel. SIPH exploite plus de quarante mille hectares d'hévéas matures avec un niveau de production actuel de 230.000 tonnes réparti sur 4 pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria et Libéria) qui sera porté à 260 000 tonnes en 2018. Le latex traité est issu de l'exploitation des plantations d'hévéas de SIPH et d'achats effectués auprès de planteurs indépendants. SIPH commercialise sa production, principalement réservée à l'activité pneumatique, sur le marché international. Pour plus d'informations, visitez le site web : www.siph.com .

