Courbevoie, le 9 Août 2019

En M€ 2018 2019 Variation 2018/2019 1er trimestre Chiffre d'affaires total 70,0 69,6 -0,5% dont caoutchouc 63,7 66,7 +4,7% 2ème trimestre Chiffre d'affaires total 61,0 68,6 +12,6% dont caoutchouc 56,6 65,1 +15,0% Total Chiffre d'affaires total 130,9 138,2 +5,6% dont caoutchouc 120,3 131,8 +9,6%

Contexte de marché

Le marché a enregistré une reprise à partir de mars, qui s'est accentuée au 2ème trimestre : les cours se sont ainsi établis en moyenne à 1,35 €/kg (1,51 $/kg) au 2ème trimestre, contre 1,23 €/kg (1,40 $/kg) au 1er trimestre 2019.

Sans évolution significative des fondamentaux, le marché a reflué à partir de juillet aux niveaux de fin 2018 soit 1,18 €/kg environ depuis début août.

Activité du 2ème trimestre 2019

Les tonnages vendus sont en hausse de +20% par rapport à l'an dernier et s'élèvent à 57,7 milliers de tonnes contre 48 milliers tonnes au 2ème trimestre 2018, tandis que le prix moyen de vente est en recul de -4,1%.

A l'issue de ce premier semestre les tonnages vendus représentent donc au total 117 009 tonnes (en hausse de +18,1%) sur un prix unitaire de 1,13 €/kg, en baisse de -7,2%.

Le chiffre d'affaires caoutchouc du 1er semestre 2019 s'établit à 131,8 M€, en hausse de +9,6%.

Evolution des tonnages vendus/prix unitaire

Tonnages/Prix Unitaire 2018 2019 Variation 1er trimestre Tonnage (tonnes) 50 953 59 262 +16,3% Prix Unitaire (en €) 1,25 1,13 -10,0% 2ème trimestre Tonnage (tonnes) 48 141 57 748 +20,0% Prix Unitaire (en €) 1,18 1,13 -4,1% Total Tonnage (tonnes) 99 094 117 009 +18,08% Prix Unitaire (en €) 1,21 1,13 -7,22%

Tendances actuelles et perspectives

Les fondamentaux du marché, et notamment la reprise de la croissance chinoise, n'ont pas connu récemment d'évolution significative.

Le Groupe poursuit sa stratégie d'investissement de croissance à contre cycle, au Ghana et en Côte d'Ivoire.

Code Valeur Euronext : SIPH - Code ISIN : FR 0000036857 - Nombre d'actions : 5 060 790

Au sujet de SIPH

La Société Internationale de Plantations d'Hévéas est spécialisée dans la production, l'usinage et la commercialisation de caoutchouc naturel à usage industriel. SIPH exploite plus de quarante mille hectares d'hévéas matures avec un niveau de production actuel de 240.000 tonnes réparti sur 4 pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria et Libéria) qui sera porté à 290 000 tonnes en 2019. Le latex traité est issu de l'exploitation des plantations d'hévéas de SIPH et d'achats effectués auprès de planteurs indépendants. SIPH commercialise sa production, principalement réservée à l'activité pneumatique, sur le marché international. Pour plus d'informations, visitez le site web : www.siph.com.

Contacts SIPH

Frédérique Varennes, Secrétaire Général, Tél : +33 (0)1 41 16 28 51

Contacts ACTUS FINANCE

Anne Pauline Petureaux, Relations Analystes - Investisseurs, Tél : +33 (0)1 53 67 36 72

