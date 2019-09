Siph (internationale De Plantations D'hévéas) : Résultats semestriels au 30 juin 2019 - SIPH poursuit sa stratégie de croissance en investissant à contre cycle

Courbevoie, le 24 septembre 2019

En M€ Au 30/06/2018 Au 30/06/2019 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires caoutchouc 120,3 134,9 Chiffre d'affaires total 130,9 141,3 Coût des marchandises vendues (108,4) (112,8) Marge sur coûts directs 22,5 28,5 Frais généraux (15,2) (16,4) Dotations aux amortissements (8,8) (8,6) Résultat opérationnel courant (1,5) 3,5 Résultat opérationnel (1,4) 1,9 Coûts de l'endettement net (2,0) (2,1) Charge d'impôt sur résultat (0,7) (1,9) Résultat net (4,1) (2,2) Résultat net part du groupe (3,2) (1,3)

Préambule comptable : application de la norme IFRS 16 au 1/1/2019

La norme IFRS 16 « Contrats de location » s'applique au 1/1/2019 et implique de comptabiliser tous les contrats de location d'une durée de plus d'un an selon des modalités analogues à celles prévues pour les contrats de location financement, et enregistrer un actif et un passif au titre des droits et obligations crées par les contrats de location. La méthode retenue par SIPH est celle du rétroactif modifié : l‘impact sur le bilan de SIPH au 1/1/2019 est de 8,3M€ à l'actif, en droit d'usage des immobilisation corporelles, tandis que qu'un passif non courant de location de même montant est enregistré au passif.

Contexte de marché : poursuite du bas de cycle, sans évolution significative des fondamentaux

La reprise du marché constatée à partir de mars s'est maintenue jusqu'à juin : les cours, qui se sont établis en moyenne à 1,29 €/kg (1,455 $/kg) au 1er semestre, ont ensuite reflué rapidement dès le début juillet pour se situer en moyenne à 1,17 €/kg (1,30 $/kg) en août 2019.

Faits marquants de l'activité

La production s'élève à 112 395 milliers de tonnes au 30 juin 2019, en augmentation de +18% par rapport au 1er semestre 2018, la proportion des achats extérieurs représentant 74% de la production totale contre 70% au 1er semestre 2018.

Pour mémoire, l'activité de SIPH est marquée par la saisonnalité, avec une production qui se répartit à environ 40% au 1er semestre et 60% au 2nd semestre.

Evolution des tonnages vendus/prix unitaire sur 2 ans

Des écarts ont été constatés sur les chiffres non audités publiés au 1er et 2ème trimestre. Les tableaux ci-dessous présentent les données consolidées auditées.

Tonnages/Prix Unitaire 2018 2019 Variation 2018/2019 1er trimestre Tonnage (tonnes) 50 953 57 494 12,8% Prix Unitaire (en €) 1,25 1,14 -9,3% 2ème trimestre Tonnage (tonnes) 48 141 56 965 18,3% Prix Unitaire (en €) 1,18 1,22 4,1% Total Tonnage (tonnes) 99 094 114 459 +15,5% Prix Unitaire (en €) 1,21 1,18 -2,9%

Les tonnages vendus sont en hausse de +15,5% par rapport à l'an dernier et s'élèvent à 114,5 milliers de tonnes contre 99,1 milliers tonnes au 1er semestre 2018, tandis que le prix moyen de vente est en recul de -2,9%.

Chiffre d'affaires

En M€ 2018 2019 1er trimestre Chiffre d'affaires total 70,0 68,2 dont caoutchouc 63,7 65,3 2ème trimestre Chiffre d'affaires total 61,0 73,2 dont caoutchouc 56,6 69,7 Total Chiffre d'affaires total 130,9 141,3 dont caoutchouc 120,3 134,9

Le chiffre d'affaires caoutchouc s'établit à 134,9 M€, soit une augmentation de +12% comparé au 1er semestre 2018. Le chiffre d'affaires total ressort à 141,3 M€ contre 130,9 M€ au 30 juin 2018.

Amélioration de la rentabilité opérationnelle

Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire de +3,5 M€, contre une perte de - 1,5 M€ au 30 juin 2018.

Un redressement fiscal a été opéré sur la filiale en Côte d'Ivoire pour un montant total de 3,9 M€, qui impacte notamment les autres charges opérationnelles pour un montant de 1,6 M€ sur ce semestre. Le résultat opérationnel ressort ainsi à +1,9 M€, contre -1,4 M€ au 30 juin 2018.

Après la prise en compte du coût de l'endettement financier net (- 2,1 M€) et de la charge d'impôt de -1,9 M€ (dont 1,3 M€ lié au redressement fiscal), le résultat net ressort à -2,2 M€, contre un résultat net de -4,1 M€ au 1er semestre 2018.

Le résultat net part du groupe est de -1,3 M€, contre -3,2 M€ à fin juin 2018.

Situation financière

Au 30 juin 2019, les capitaux propres ressortent à 220,6 M€ contre 226,9 M€ au 31 décembre 2018.

Les flux opérationnels de trésorerie ressortent positifs à 9,5 M€, contre 24,0 M€ au 30 juin 2018.

SIPH poursuit son programme d'investissement à contre cycle, comme initialement annoncé.

Les investissements se sont poursuivis sur ce 1er semestre 2019 à 16,7 M€, contre 21,4 M€ au 30 juin 2018, montrant la volonté du Groupe de poursuivre sa croissance, notamment au Ghana, en investissant à contre cycle.

Dans ce contexte, les actionnaires de référence ont soutenu ce projet en consentant des avances de trésorerie pour permettre au Groupe de poursuivre son développement, en relais des financements extérieurs en cours de négociation.

Au 30 juin 2019, la trésorerie disponible est de 23,9 M€ au 30 juin 2019. L'endettement net, en dehors des passifs de location, s'élève à -88,4 M€ contre -65,5 M€ au 31 décembre 2018, et contre -56 M€ au 30 juin 2018.

Tendances actuelles et perspectives

Les fondamentaux du marché, et notamment la reprise de la croissance chinoise, n'ont pas connu récemment d'évolution significative.

Dans ce contexte, le Groupe poursuit sa stratégie d'investissement de croissance à contre cycle, au Ghana et en Côte d'Ivoire.

Code Valeur Euronext : SIPH - Code ISIN : FR 0000036857 - Nombre d'actions : 5 060 790

Au sujet de SIPH

La Société Internationale de Plantations d'Hévéas est spécialisée dans la production, l'usinage et la commercialisation de caoutchouc naturel à usage industriel. SIPH exploite plus de quarante mille hectares d'hévéas matures avec un niveau de production actuel de 240.000 tonnes réparti sur 4 pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria et Libéria) qui sera porté à 290 000 tonnes en 2019. Le latex traité est issu de l'exploitation des plantations d'hévéas de SIPH et d'achats effectués auprès de planteurs indépendants. SIPH commercialise sa production, principalement réservée à l'activité pneumatique, sur le marché international. Pour plus d'informations, visitez le site web : www.siph.com.

