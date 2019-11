Sirius Minerals : Liberum reste à l'achat

11/11/2019 | 13:05

L'analyste Liberum confirme ce lundi sa recommandation 'achat' sur le titre Sirius Minerals.



'L'annonce de Sirius ce matin a confirmé la volonté du groupe de scinder le financement des puits et le reste du projet, la composante puits de 600 millions de dollars étant prévue avant avril. Nous avons étudié les raisons de cette stratégie en septembre et avons passé en revue certains calculs, mais la publication d'aujourd'hui laisse entrevoir une dilution moins importante que prévu, si elle peut être exécutée', note le broker.



Liberum confirme ainsi son objectif de cours de 9 pence sur le titre, contre un cours d'environ 4 pence actuellement.



