En mal de financement, Sirius Minerals s'effondre

Sirius Minerals a renoncé à émettre des obligations "dans les conditions de marché actuelles" et se retrouve dans une situation délicate. Elle dispose toutefois des ressources suffisantes pour couvrir ses besoins pendant une période de revue stratégique de six mois. Le coup de frein aux projets de développement "est la décision la plus prudente qui pouvait être prise pour donner à la société le temps nécessaire pour revoir ses ambitions", a indiqué le management.

La société a aussi demandé au gouvernement d'apporter sa garantie pour une émission d'obligations pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars au cas où elle serait incapable d'émettre des obligations non garanties pour refinancer sa facilité de crédit renouvelable. Mais Sirius a reçu une fin de non-recevoir.

Le titre a perdu jusqu'à plus de 50% en matinée, passant de 10 GBp hier soir à 2,1 GBp au début de la séance. En milieu de matinée, la baisse atteint encore 44,5%, à 5,55 GBp.