Sixt : Jefferies commence une couverture à l'achat

01/04/2020 | 14:30

L'analyste Jefferies annonce ce mercredi initier la couverture du titre Sixt avec une recommandation 'achat', accompagnée d'un objectif de cours de 80 euros.



'Bien que nous nous attendions à un impact négatif substantiel sur la performance de Sixt au cours de l'exercice 2020 en raison du COVID-19, nous pensons que la société est la mieux placée parmi ses pairs pour surmonter cette crise', apprécie le broker.



