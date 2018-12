Sixt : Oddo BHF reste à l'achat, ajuste sa cible

14/12/2018 | 15:53

Après un roadshow organisé avec le management de Sixt, Oddo BHF annonce maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre du loueur d'automobiles, ayant 'trouvé le management confiant sur la capacité du groupe à poursuivre une croissance dynamique grâce à la montée en puissance de l'activité Rental à l'International et à maintenir un niveau de marge élevé'.



'Ce roadshow conforte notre vision positive sur Sixt. Le groupe devrait délivrer des résultats solides grâce à son développement à l'International (les US est le moteur de croissance, selon nous). Le titre se traite sur des multiples de PE 2019e de 14.2x comparé à un PE sectoriel de 11x en 2019e. Nous continuons de penser que cette prime est justifiée au regard du niveau de profitabilité élevé (acteur le plus rentable du secteur), de la solidité du bilan et d'un profil de croissance des BPA plus agressif', retient l'analyste.



Oddo BHF ajuste au passage son objectif de cours à 121 euros, contre 129 euros, après mise à jour du modèle. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de 60%.





