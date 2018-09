Sixt : croissance de 10,8% du chiffre d'affaires semestriel

07/09/2018 | 15:45

Le groupe Sixt fait état ce jour d'un chiffre d'affaires réalisé au titre du premier semestre 2018 de 1,35 milliard d'euros, en hausse de 10,8% par rapport à la même période en 2017 (1,21 milliard d'euros).



Il s'agit, selon l'entreprise, du 'meilleur semestre de son histoire'.



Le résultat avant impôt (EBT) s'élève pour sa part à 326,9 millions d'euros. Il comprend un profit avant impôt de 196,1 millions d'euros, provenant de la vente de la joint-venture DriveNow au groupe BMW. Après impôts sur les bénéfices, le résultat net du premier semestre se monte à 280,7 millions d'euros, soit près de quatre fois le résultat sur la même période en 2017 (72,9 millions d'euros).



'Sixt est en pleine forme. Le développement très dynamique des six premiers mois a clairement dépassé les performances de l'année précédente. Notre bonne santé financière continue de nous permettre de façonner la mobilité du futur', réagit Erich Sixt, PDG de Sixt SE.



S'agissant de l'exercice 2018 dans son ensemble, le spécialiste de la location de véhicules anticipe 'une augmentation significative de ses bénéfices (EBT) en 2018 comparés à ceux de 2017 (...)'. Concernant les revenus d'exploitation, Sixt indique continuer de projeter 'une croissance significative' - ils s'élevaient à 2 309,3 ME en 2017.





