Sixt : en petite hausse, un analyste en 'confiance'

18/04/2019 | 15:39

Le titre Sixt s'affiche en très légère hausse ce jeudi à Francfort, alors qu'après une réunion d'analystes avec le management, Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur le titre, entrevoyant toujours un momentum favorable, à court et moyen terme.



Le broker indique avoir tout particulièrement apprécié le ton du management et sa confiance, s'agissant de la poursuite de la croissance à l'international. 'La confiance affichée par le management concernant l'exécution de sa stratégie d'internationalisation et le développement du segment des nouvelles mobilités confortent notre vision positive sur le dossier. Malgré une guidance 2019 prudente (Sixt a l'habitude de donner des guidances prudentes en début d'année qui seront relevées au cours de l'exercice), nous pensons que celle-ci reste toutefois satisfaisante dans un contexte de poursuite du développement à l'international, de hausse des dépenses liées à la digitalisation ainsi que la montée en puissance de l'activité car-sharing', retient l'analyste.



L'objectif de cours d'Oddo BHF sur Sixt est ainsi confirmé à 115 euros. Il laisse entrevoir un potentiel de hausse de 16%.





