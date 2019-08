Sixt : nette baisse malgré les commentaires d'un analyste

14/08/2019 | 15:57

Le titre du groupe Sixt s'affiche ce mercredi en net recul, perdant près de -6% à Francfort, et ce malgré des commentaires positifs de l'analyste Oddo BHF.



Ce dernier a en effet confirmé sa recommandation “achat” sur le titre, retenant des “perspectives encourageantes pour le T3” et le maintien des objectifs annuels.



“La confiance affichée par le management concernant l'exécution de sa stratégie d'internationalisation et le développement du segment des nouvelles mobilités confortent notre vision positive sur le dossier”, précise le broker.



Après mise à jour de son modèle, Oddo BHF a néanmoins corrigé son objectif de cours sur le titre, passant de 115 à 111 euros. Lequel laissait tout de même entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +31%.



