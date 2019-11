Sixt : vers une 'nouvelle année record'

13/11/2019 | 16:32

Le groupe allemand de location de voitures Sixt annonce ce mercredi qu'il se dirige vers une nouvelle année record, grâce à une croissance à deux chiffres de ses ventes au cours des neuf premiers mois de l'année.



Le groupe de mobilité a ainsi fait état d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 14% à 2,2 milliards d'euros entre janvier et septembre, grâce notamment à sa stratégie digitale.



Le bénéfice avant charges financières nettes, impôts et amortissements (EBITDA) a par ailleurs augmenté de 16,4% à 837 millions d'euros.



Dans son communiqué, Sixt a également confirmé ses prévisions précédentes pour l'exercice 2019, prévoyant une augmentation 'substantielle' de ses produits d'exploitation par rapport à 2018, avec un bénéfice avant impôts stable.



