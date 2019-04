La Corée du Sud lance vendredi le premier réseau 5G au monde

Le pays, qui dispose de l'un des taux de pénétration les plus élevés au monde pour les smartphones, espère avec cette technologie stimuler l'innovation dans des secteurs comme les villes connectées et les voitures autonomes, afin de relancer son économie.

La 5G va aussi bouleverser le secteur du jeu en permettant de jouer sur des smartphones en streaming avec un minimum de temps de latence, note Ryu Young-sang, vice-président exécutif de l'opérateur télécoms mobile SK Telecom.

Cette technologie promet des vitesses de transmission de données 20 fois plus rapides que celles des réseaux 4G-LTE (Long Term Evolution) et son faible temps de latence permettra de mieux exploiter l'intelligence artificielle et à la réalité virtuelle.

Dans certaines situations, la 5G peut même atteindre un débit 100 fois supérieur à la norme précédente.

SK Telecom collabore avec son affilié SK Hynix spécialisé dans les puces pour mémoire à la construction d'une usine fortement numérisée et connectée via la technologie 5G, a déclaré Ryu Young-sang.

L'opérateur, qui compte 27 millions d'utilisateurs, prévoit de séduire environ un million de clients 5G d'ici la fin de l'année.

Son concurrent plus petit, KT Corp, devrait proposer des forfaits moins chers qu'avec la 4G-LTE, comprenant un transfert illimité de données et des paiements échelonnés sur quatre ans pour l'achat de smartphones 5G.

Samsung Electronics a été l'un des premiers fabricants à dévoiler en février un smartphone 5G Galaxy S10 et un modèle pliable coûtant près de 2.000 dollars (1.750 euros).

Son compatriote LG Electronics prévoit de lancer un smartphone 5G en Corée du Sud ce mois-ci.

Aux Etats-Unis, l'opérateur télécoms Verizon compte lancer la 5G dans deux villes le 11 avril.

(Ju-min Park; Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)

par Ju-min Park