Skechers : Des athlètes de l'équipe Elite de Skechers montent sur le podium au championnat IRONMAN 2018® de Mont-Tremblant

Cody Beals remporte son tout premier triathlon longue distance en portant des chaussures Skechers Performance tandis que le triathlète et vétéran Lionel Sanders décroche la deuxième place

SKECHERS USA, Inc. (NYSE : SKX) tient à célébrer la victoire des athlètes de Skechers® qui ont remporté les quatre premières places en portant des chaussures Skechers Performance™ lors de l'évènement sportif IRONMAN® qui s'est déroulé le dimanche 19 août à Mont-Tremblant dans les Laurentides au Québec. Cody Beals a décroché le haut du podium en terminant en 8 h 10 min et 36 s son tout premier triathlon longue distance IRONMAN en portant des Skechers GO RUN 6™. Cody est le tout premier Canadien à avoir remporté l'épreuve de Mont-Tremblant et il a établi un nouveau record de cyclisme et de course à pied.

From left: Skechers elite runners and fellow Canadians Cody Beals and Lionel Sanders finish first and second, respectively, at the 2018 IRONMAN® Mont-Tremblant in Quebec. (Photo: Business Wire)

Il a devancé son compatriote Lionel Sanders qui a fini la course en 8 h 24 min et 1 s en portant des Skechers GO RUN Razor 3 Hyper™ ; la troisième place est revenue à l'Américain Matt Russell qui a terminé en 8 h 25 min et 14 s avec des Skechers GO RUN 6 ; finalement le Canadien Antoine Jolicœur-Desroches a terminé quatrième en 8 h 28 min et 40 s avec des Skechers GO RUN Ride 7™.

« C’est exaltant de prouver que je suis non seulement capable de réaliser un triathlon moyenne distance mais que je peux aussi remporter un triathlon longue distance », a déclaré Cody Beals. « Et ça a été un grand honneur pour moi de me mesurer à Lionel ; j'ai concouru à ses côtés plus de dix fois au fil des ans, et pour moi il a définitivement rehaussé la barre. Skechers Performance m'a vraiment aidé à me concentrer sur ma technique et sur la dernière étape. »

« La course de Cody a été incroyable à regarder et nous sommes ravis d'avoir pu l'aider à remporter son tout premier triathlon longue distance », a confié pour sa Michael Greenberg, président de Skechers. « Sa concentration, son endurance et sa persévérance dans les trois étapes de Mont-Tremblant ont été une source d’inspiration pour les fans du monde entier - et nous savons que son grand talent nous réserve encore de très belles surprises. Félicitations à l'ensemble de l’équipe Elite de Skechers - le fait de compter quatre gagnants est incroyable et cela témoigne du dur travail qu'ils ont fourni et de la qualité de nos chaussures. »

« Je suis inspiré par les débuts de Cody (Beals) tout comme je le suis par le retour de Matt (Russell) », a ajouté Lionel Sanders, qui est l'un des principaux favoris pour les Championnats du monde IRONMAN qui se dérouleront à Kona au mois d'octobre. « C’est formidable de faire partie d’une équipe aussi extraordinaire, et j’ai hâte d'être à Kona pour continuer à profiter de l’impulsion dont nous bénéficions actuellement. »

Depuis leurs débuts avec la toute première édition des Skechers GO RUN® portées par Meb Keflezighi en 2012, les chaussures et vêtements Skechers Performance ont gagné le respect du monde de la course, et l'entreprise compte de nombreux prix dans l’industrie de la chaussure. Skechers Performance est le sponsor en titre du Skechers Performance Los Angeles Marathon® et le sponsor en matière de chaussures et de vêtements du Chevron Houston Marathon® et de l'Aramco Houston Half Marathon®.

La collection GO RUN pour hommes et femmes de Skechers est disponible dans les magasins de détail Skechers, sur le site skechers.com, ainsi que chez certains partenaires détaillants, y compris des magasins spécialisés dans la course.

