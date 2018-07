Convoité par Comcast et Fox, Sky affiche une bonne santé financière

Londres (awp/afp) - Le groupe de télévision Sky a publié jeudi un bond de 17% de son bénéfice net annuel, grâce à une activité dynamique, au moment où les américains Fox et Comcast bataillent pour mettre la main sur le britannique.

Sky n'a pas fait de nouveaux commentaires sur son rachat, alors qu'il fait l'objet de deux offres concurrentes, l'une du câblo-opérateur Comcast, l'autre de 21st Century Fox de la famille Murdoch qui détient déjà 39% du capital.

Pour l'instant, l'offre de Comcast, à 14,75 livres par action, soit 26 milliards de livres au total, est la mieux-disante face aux 14 livres proposées par Fox, qui valorise Sky 24,5 milliards.

Pour les analystes, Comcast est favori, d'autant que ce dernier a renoncé la semaine dernière à acheter les actifs de Fox également convoités par Walt Disney, afin de donner la priorité au rachat de Sky.

Pendant que ses prétendants croisent le fer, Sky affiche une très bonne santé financière, comme le montrent ses résultats pour l'exercice 2017-2018, achevé fin juin.

Son bénéfice net a progressé de 17% à 815 millions de livres, principalement grâce à un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 13,6 milliards de livres.

Sky dit avoir conquis plus de 500.000 nouveaux clients au cours de l'exercice, portant le nombre total à 23 millions d'abonnés particuliers.

"Il s'agit d'une année exceptionnelle", se félicite Jeremy Sarroch, directeur général du groupe.

"Par conséquent, nous avons conforté notre position d'entreprise de médias et de divertissement à destination des consommateurs la plus importante d'Europe", ajoute-t-il, ce qui justifie les efforts de Comcast et Fox pour acquérir cette "pépite" de l'empire de Murdoch.

Pour Lee Wild, analyste chez Interactive Investor, "Sky a montré aujourd'hui pourquoi Fox et Comcast se battent bec et ongle pour prendre le contrôle du groupe", ce dernier augmentant ses ventes et son bénéfice tout en réduisant ses coûts.

Sky explique que son activité est dynamique sur l'ensemble de ses marchés, notamment au Royaume-Uni et en Irlande, avec le succès du déploiement de sa mini box Sky Q permettant d'accéder au contenu de la box principale partout dans la maison.

Sur le plan des contenus, le groupe spécialisé dans les films, les séries et le sport, a renouvelé son contrat pour la diffusion des matches de la Premier League anglaise de football pour la période 2019-2022, à un coût moins élevé qu'auparavant.

Le chiffre d'affaires a également progressé en Allemagne et Autriche, ainsi qu'en Italie, où il a conclu un accord avec Mediaset (la société de la famille du magnat Silvio Berlusconi) et obtenu des droits sur le football.

afp/al