SKY : COMCAST remporte les enchères, FOX et DISNEY perdants

Dans la bataille pour le rachat de l’opérateur de télévision par satellite, Sky, le groupe de médias américain Comcast est ressorti vainqueur en proposant 30,6 milliards de livres sterling, une offre supérieure à celle de 21st Century Fox. Le premier a offert 17,28 livres sterling par action en numéraire et le second, 15,67 livres. Il s’agit d’une lourde défaite pour 21st Century Fox, qui détenait déjà 39% de Sky.Le revers est aussi cinglant pour Disney qui devait récupérer cet actif dans le cadre de son offre de rachat des activités de Fox dans la télévision, hors certaines chaines du câble (Fox News notamment), et dans la production de films pour le cinéma.