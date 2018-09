Sky : Comcast remporte les enchères, offre 40 milliards

24/09/2018 | 10:37

Comcast a ravi Sky à son rival 21st Century Fox en annonçant lundi qu'il allait mettre sur la table quelque 40 milliards de dollars afin de racheter la totalité du groupe de télévision payante britannique.



Le câblo-opérateur américain a fait part de son intention de racheter les actions de Sky à un prix de 17,28 livres en numéraire par action.



Dans un communiqué, la direction de Sky a réagi en indiquant que l'offre représentait une 'excellente issue' pour les actionnaires, en proposant une prime de 125% par rapport au cours de clôture du 6 décembre 2016, de 7,69 livres, dernier jour ouvrable avant l'offre initiale de 21st Fox.



Ce résultat fait suite aux enchères qui se sont tenues vendredi dernier entre Comcast et 21st Century Fox pour fixer le sort de Sky.



21st Century Fox, aux mains de Rupert Murdoch et qui possède actuellement 39% de Sky, fait actuellement l'objet d'une procédure de rachat par l'américain Disney.



A la Bourse de Londres, le titre Sky s'adjugeait 8,6% à 17,22 livres en début de séance.



