Slack : en baisse, un analyste reste dubitatif

08/11/2019 | 17:30

Le titre Slack Technologies recule ce vendredi de -2%, alors que l'analyste Wedbush annonce initier la couverture du titre du groupe avec une recommandation à la vente ('sous-performance'), doutant de la capacité de la solution à résister à Microsoft.



'La solution Slack est impressionnante et offre une forte opportunité de croissance. Cependant, nous pensons que pénétrer les entreprises sera de plus en plus difficile, car la proposition de valeur de Microsoft / Teams constitue un obstacle concurrentiel majeur', regrette l'analyste.



Wedbush fixe ainsi son objectif de cours à 14 dollars, en-dessous du cours actuel, aux alentours de 20 dollars.



