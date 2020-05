SMA 360° : la nouvelle application mobile qui participe à la réussite des professionnels...

05.05.2020

Utilisées pour planifier ses déplacements, partager ses performances sportives, messages ou photos avec son entourage, ou encore pour réaliser des transactions financières le tout depuis un smartphone : les applications mobiles sont pratiques et facilitent la vie des utilisateurs. C'est dans cette optique que SMA a mis au point l'application mobile SMA 360°. Cette dernière permet de dimensionner, mettre en service, superviser des installations photovoltaïques et recevoir des notifications automatiques lorsqu'une intervention est nécessaire. Elle offre au quotidien un soutien opérationnel complet aux installateurs dans chaque phase de leur activité. L'application SMA 360° est disponible dès à présent pour Androïd et iOS.

« La numérisation et la connectivité sont deux conditions participant à la réussite commerciale dans le secteur solaire. Intégrant ces deux éléments, SMA 360° accompagne au quotidien nos clients dans leurs activités et leur donne un net avantage par rapport à leurs concurrents », indique Nick Morbach, Vice-Président Exécutif de la Business Unit Solutions Résidentielles et Commerciales chez SMA. « Connectée à Sunny Design et Sunny Portal, l'application permet aux professionnels du solaire d'accéder à toutes leurs données et documents depuis leur smartphone. »

Application SMA 360° : disponible dès aujourd'hui pour Androïd et iOS

Avec SMA 360°, les professionnels du solaire ont toujours à portée de main l'ensemble des données de leur parc d'installations. De la conception à la supervision des installations photovoltaïques en passant par la mise en service et les interventions sur site, toutes les activités peuvent être réalisées directement depuis un smartphone ou une tablette. SMA 360° est régulièrement mise à jour pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, elle permettra bientôt l'envoi de notifications automatiques lorsqu'une intervention est nécessaire.

Ce qu'offre l'application SMA 360° :

Saisie sur site de toutes les données client et de consommation, simulation du bilan énergétique pour une conception optimale de nouveaux systèmes

Mise en service simplifiée grâce à un QR code permettant le démarrage rapide de la production d'énergie solaire

Supervision de l'ensemble du parc d'installations via un seul écran

Analyse des erreurs et instructions de réparation étape par étape grâce des schémas détaillés

Accès à la documentation des appareils, en mode en ligne comme hors ligne

Vous trouverez toutes les informations à propos de l'application SMA 360° sur notre site internet. Elle est disponible dès aujourd'hui pour Androïd et iOS.

Une autre application, SMA Energy, dédiée aux propriétaires d'installations résidentielles et commerciales, sera lancée sur le marché cet été. Elle permettra la gestion en ligne du système photovoltaïque et des appareils consommateurs d'énergie, des systèmes de stockage et des bornes de recharge de véhicules électriques, et l'identification des économies d'énergie potentielles.



