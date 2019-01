SMA Solar Technology AG : La lumière au bout du tunnel

24/01/2019 | 14:44

Les rachats à bon compte alimentent une hausse de près de 14% pour le fabricant allemand d'onduleurs pour le marché photovoltaïque SMA Solar Technology, dont le titre se rapproche à nouveau des 20 EUR, alors qu'il évoluait sous les 15 EUR fin décembre.

Avec un chiffre d'affaires en baisse de 14,5% à 791 millions d'euros et une perte d'Ebitda de -67 millions d'euros en 2018, certains ne donnaient pas cher de la peau du groupe Hessois en bourse. Malgré les mauvais chiffres, le titre monte grâce aux perspectives 2019, puisque le management vise 800 à 880 millions d'euros de revenus et 20 à 50 millions d'euros d'Ebitda. Les dirigeants ont "chargé la barque" en inscrivant plus de 80 millions d'euros de frais de restructuration, pour remettre d'aplomb le groupe, pénalisé par le retournement brutal du marché chinois.



SMA a prévu de se concentrer sur les marchés européen et américain. Les filiales chinoises ont été cédées aux dirigeants locaux. Le CEO Jürgen Reinert estime que la réorganisation et la réduction des coûts, combinées au positionnement sur les segments les plus porteurs comme le stockage, la gestion énergétique ou la digitalisation, vont permettre au groupe de relever la tête.



Des perspectives plutôt rassurantes qui profitent donc au titre, qui a connu une année 2018 sombre : il a été divisé par quatre entre les sommets en début d'année et les planchers en décembre.