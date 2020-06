SMA Solar Technology : L'assemblée générale de SMA Solar Technology AG donne décharge au comité de direction et...

04.06.2020

Lors de l'assemblée générale 2020 qui s'est tenue aujourd'hui, de manière numérique en raison de la crise du coronavirus, les actionnaires de SMA Solar Technology AG (SMA/FWB : S92) ont donné décharge au comité de direction et au conseil de surveillance pour l'exercice fiscal 2019 avec plus de 99 % et plus de 98 % des voix. Les autres motions ont également été adoptées à une large majorité de voix. Uwe Kleinkauf et Jan-Henrik Supady ont été élus comme nouveaux représentants des actionnaires au sein du conseil de surveillance de SMA. Ils succèdent à Peter Drews, cofondateur de SMA et à Erik Ehrentraut, jusqu'ici président du conseil de surveillance, ces derniers ne s'étant pas représentés. Les actionnaires ont également réélu Roland Bent, Kim Fausing et Alexa Hergenröther comme représentants au sein du conseil de surveillance ainsi que, pour la première fois, Ilonka Nussbaumer, qui avait été nommée par le tribunal en septembre 2019 après le départ de Reiner Wettlaufer, co-fondateur de la société. Quelque 150 actionnaires ont participé à l'assemblée générale 2020 de SMA Solar Technology AG. 86 % des membres votants étaient présents.

L'assemblée générale a suivi la proposition du comité de direction et du conseil de surveillance de ne pas verser de dividende pour l'exercice fiscal 2019. En 2019, SMA a réalisé un chiffre d'affaires de 915 millions d'euros et un résultat opérationnel avant dépréciations, amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) de 34 millions d'euros. La hausse du chiffre d'affaires de presque 20 % par rapport à l'année précédente est essentiellement due à la très bonne évolution des activités dans les segments résidentiels et grandes centrales. Dans ces domaines, SMA est parvenue à reconquérir des parts de marché et à générer un chiffre d'affaires plus important que l'an dernier, en particulier sur ses marchés cibles que sont l'Allemagne et les États-Unis, mais aussi sur de nouveaux marchés.

Par rapport aux trois premiers mois de l'année précédente, le chiffre d'affaires de SMA enregistre une hausse de 72 % et s'établit à 288 millions d'euros. De janvier à mars 2020, le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) s'est établi à 12 millions d'euros, lui aussi bien au-dessus des résultats de l'année précédente. Au premier trimestre, les entrées de commandes ont connu une évolution positive dans tous les segments.

« Grâce à la réussite des mesures de restructuration et de réduction des coûts mises en œuvre, à une plus grande attention portée à la clientèle et à des activités commerciales ciblées, nous avons nettement amélioré notre chiffre d'affaires et notre résultat l'an dernier », explique Jürgen Reinert, Président du comité de direction SMA. « En outre, l'année 2020 a bien démarré pour nous. Nous avons considérablement augmenté nos ventes et nos bénéfices au cours du premier trimestre et enregistré un EBIT positif à hauteur de 1,6 million d'euros. Le carnet de commandes a également continué à se développer au cours des trois premiers mois de l'année (330 millions d'euros). Grâce à une gestion active et à des ajustements de processus, nous avons pu maintenir à la fois notre chaîne d'approvisionnement et notre capacité de production pendant la crise liée au coronavirus et n'avons dû faire face qu'à des pénuries d'approvisionnement mineures. En raison de la crise due au coronavirus, nous nous attendons à un recul au deuxième et au troisième trimestre. Nous estimons toutefois que ce recul devrait être suivi d'une reprise du marché à partir de la fin du troisième trimestre. Par ailleurs, le chiffre d'affaires et le carnet de commandes liés aux produits du premier trimestre couvrent déjà plus de 60 % des prévisions de ventes du comité de direction pour l'exercice fiscal 2020. Sur cette base, nous continuons à penser pouvoir atteindre nos objectifs en matière de ventes et de bénéfices et à accroître notre part de marché sur des marchés cibles importants. »

Malgré la crise actuelle liée à l'épidémie de coronavirus, le comité de direction de SMA confirme par conséquent ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats pour l'exercice fiscal 2020 publiées le 7 février dernier. Celles-ci tablent sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,0 et 1,1 milliard d'euros. SMA est bien positionnée pour conquérir de nouvelles parts de marché, même dans les circonstances actuelles. Par ailleurs, d'autres mesures de réduction des coûts sont prises. Dans ce contexte, le comité de direction de SMA continue à tabler sur une croissance de l'EBITDA comprise entre 50 et 80 millions d'euros.

Le comité de direction et le vice-président du conseil de surveillance, Kim Fausing, ont remercié Erik Ehrentraut ainsi que les deux co-fondateurs d'entreprises Peter Drews et Reiner Wettlaufer pour ces nombreuses années d'excellent partenariat et de confiance au cours desquelles ils ont apporté leur grande expérience et leur expertise dans un environnement caractérisé par de forts changements. « Uwe Kleinkauf et Jan-Henrik Supady sont deux successeurs hautement qualifiés qui ont des compétences de gestion complètes pour le conseil de surveillance », a déclaré Kim Fausing.

Au-delà des représentants des actionnaires Roland Bent, Kim Fausing, Alexa Hergenröther, Uwe Kleinkauf, Ilonka Nussbaumer et Jan-Henrik Supady, les salariés sont représentés au sein du conseil de surveillance de SMA composé de manière paritaire par Martin Breul, Oliver Dietzel, Johannes Häde, Yvonne Siebert, Romy Siegert et Dr. Matthias Victor. Uwe Kleinkauf a été élu au poste de président lors de la réunion du conseil de surveillance qui a suivi l'assemblée générale. « Je tiens à remercier les actionnaires et les membres du conseil de surveillance pour la confiance qu'ils m'ont accordée », a déclaré Uwe Kleinkauf. « Par mon engagement au sein du conseil de surveillance de SMA, je souhaite exprimer le profond attachement des familles fondatrices à SMA, également dans la génération suivante. J'ai la profonde conviction que l'avenir appartient aux énergies renouvelables et que SMA continuera à jouer un rôle important dans ce domaine. » Kim Fausing a été confirmé dans sa fonction de vice-président du conseil de surveillance.

