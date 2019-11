SMA Solar Technology : La SMA Solar Academy étend son offre de formation pour les spécialistes du photovoltaïque...

04.11.2019

Séminaires, webinaires, tutoriels vidéo : plus de 5 000 installateurs et concepteurs d'installations photovoltaïques dans le monde participent chaque année aux formations de la SMA Solar Academy. Aujourd'hui, SMA Solar Technology AG (SMA) étend son offre et présente sur son nouveau site Internet https://solaracademy.sma.de l'ensemble des séminaires et cours en ligne disponibles. Les experts techniques réalisant l'installation de systèmes photovoltaïques, l'intégration des batteries ou souhaitant s'informer sur les dernières technologies d'onduleurs peuvent ainsi trouver encore plus facilement la formation adéquate et s'inscrire directement.

« Grâce à l'élargissement de notre offre de séminaires et au nouveau site Internet, les installateurs, les commerciaux et les concepteurs d'installations peuvent désormais trouver et s'inscrire encore plus facilement à la formation dont ils ont besoin. », explique Tillmann Blume, directeur de la SMA Solar Academy. « Les divers cours en ligne et séminaires en présentiel que nous proposons sont animés par des experts SMA hautement qualifiés et permettent d'acquérir des connaissances techniques détaillées, allant des notions de base de l'installation et de la mise en service de systèmes photovoltaïques, à des connaissances plus pointues sur l'intégration de systèmes de stockage, la mise en service de systèmes hybrides ou la gestion de l'énergie pour les entreprises. Les séminaires pour installateurs que nous proposons dans 12 pays rencontrent un vif succès, de même que nos webinaires accessibles dans le monde entier. »

Séminaires sur les systèmes SMA, le photovoltaïque et l'utilisation durable de l'électricité solaire

Depuis 2004, la SMA Solar Academy forme dans le monde entier des concepteurs d'installations, des installateurs et des personnes qualifiées en électricité qui sont ensuite habilitées à réaliser des travaux techniques sur des systèmes photovoltaïques partout dans le monde. Lors des séminaires et webinaires, des experts transmettent aux différents publics cibles des connaissances sur les systèmes SMA, le photovoltaïque et l'utilisation durable de l'électricité solaire. Chaque année, quelque 1 000 spécialistes du secteur photovoltaïque participent aux séminaires à forte composante pratique qui se tiennent à Niestetal/Kassel. Des formations en présentiel sont également organisées dans les centres de formation de la SMA Solar Academy en Afrique du Sud, en Amérique, en Australie, dans les pays du Benelux, en Espagne, en France, en Inde, en Italie, au Japon, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni.

À propos de SMA

En tant que spécialiste leader dans le monde de l'ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque, le groupe SMA met aujourd'hui en place les conditions pour l'approvisionnement énergétique décentralisé et renouvelable de demain. Le portefeuille de SMA comprend une large gamme d'onduleurs photovoltaïques efficaces et solutions système globales pour les installations photovoltaïques de toutes les classes de puissance, de systèmes intelligents de gestion de l'énergie et de solutions de stockage à batteries ainsi que de solutions complètes pour les applications hybrides photovoltaïque/diesel. Des services d'énergie numérique ainsi que des services complets jusqu'à la prise en charge de services de gestion technique et de maintenance pour les centrales photovoltaïques viennent parfaire l'offre de prestations. Les onduleurs SMA d'une capacité totale d'environ 75 gigawatts sont installés dans plus de 190 pays dans le monde. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 400 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère, SMA Solar Technology AG, est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et enregistrée au SDAX.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Allemagne

Vice Présidente de la Communication institutionnelle :

Anja Jasper

Tél. +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de

Contact presse :

Susanne Henkel

Responsable presse

Tél. +49 561 9522-1124

Presse@SMA.de

