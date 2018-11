SMA Solar Technology : Les conséquences de l’effondrement du marché chinois grèvent le chiffre d’affaires et le...

08.11.2018

Vue d'ensemble de janvier à septembre 2018 :

6,2 gigawatts de puissance d'onduleur vendue (T1-T3 2017 : 5,9 gigawatts)

Chiffre d'affaires de 575,1 millions d'euros (T1-T3 2017 : 592,5 millions d'euros) et résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) de 50,5 millions d'euros (T1-T3 2017 : 55,3 millions d'euros) en légère baisse par rapport à la même période de l'exercice précédent

Stabilité du bilan grâce à une solide part de fonds propres s'élevant à 53,3 % (31/12/2017 : 50,3 %) et liquidité nette élevée de 373,2 millions d'euros (31/12/2017 : 449,7 millions d'euros)

Le comité de direction confirme les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, révisées le 27 septembre 2018, pour l'exercice fiscal en cours

De janvier à septembre 2018, SMA Solar Technology AG (SMA/FWB : S92) a vendu des onduleurs pour une puissance totale d'environ 6,2 gigawatts (T1-T3 2017 : 5,9 gigawatts). Malgré une augmentation des ventes, le chiffre d'affaires est en repli de 2,9 % par rapport à la même période de l'année précédente et s'établit à 575,1 millions d'euros (T1-T3 2017 : 592,5 millions d'euros). Le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) a également légèrement baissé de janvier à septembre 2018 pour s'établir à 50,5 millions d'euros (marge EBITDA : 8,8 % ; T1-T3 2017 : 55,3 millions d'euros, 9,3 %). Durant la période sous revue et la période de référence 2017, l'EBITDA bénéficie d'effets exceptionnels positifs. La marge brute s'élevait à 23,1 % (T1-T3 2017 : 21,1 %). Le recul du chiffre d'affaires et du résultat est essentiellement dû à l'augmentation de la pression sur les prix, tous marchés et toutes régions confondus, intervenue à la suite de l'effondrement du marché chinois ainsi que du report à l'année prochaine, consécutif à ce recul, de projets photovoltaïques de grande ampleur.

De janvier à septembre 2018, les résultats consolidés se sont élevés à 8,5 millions d'euros (T1-T3 2017 : 25,0 millions d'euros). Le résultat par action s'est ainsi établi à 0,24 euro (T1-T3 2017 : 0,72 euro). Affichant une liquidité nette de 373,2 millions d'euros (31/12/2017 : 449,7 millions d'euros) et une part de fonds propres de 53,3 % (31/12/2017 : 50,3 %), SMA conserve une structure de bilan très solide. Par ailleurs, l'entreprise dispose d'une ligne de crédits à long terme d'un montant de 100 millions d'euros auprès de banques nationales.

« Pour 2018, nous prévoyons un effondrement de 26 % du plus gros marché du solaire au monde, la Chine. Les projets photovoltaïques prévus avant la réduction inattendue et considérable des objectifs en matière d'énergie photovoltaïque par le gouvernement chinois ont désormais été menés à bien. Les fabricants chinois de panneaux solaires et d'onduleurs tentent désormais plus que jamais de s'établir sur les marchés internationaux, provoquant ainsi une formidable pression sur les prix », explique Jürgen Reinert, président du comité de direction de SMA. « Souhaitant profiter d'une nouvelle baisse des prix au cours des mois à venir, les développeurs de projets et investisseurs repoussent de ce fait de plus en plus souvent à l'année prochaine la réalisation de projets photovoltaïques d'envergure. Dans un tel contexte, les entrées de commandes de SMA ont par conséquent été, au cours de ces derniers mois, considérablement inférieures aux prévisions. Le comité de direction de SMA a d'ores et déjà réagi à cette évolution. Nous allons adapter nos structures, afin de pouvoir réagir de manière plus flexible à ces nouvelles conditions et d'accroître rapidement et durablement la rentabilité de SMA. D'ici la fin de l'année, nous allons convenir de mesures de restructuration avec les représentants du personnel et les adopter. Outre les produits à coûts optimisés que nous proposons déjà, nous allons par ailleurs mettre sur le marché des nouveautés qui nous permettrons de riposter à l'augmentation de la pression sur les prix que connaît le marché des composants. Notre objectif à long terme est de nous établir sur le marché à plus forte marge des systèmes et des prestations de services en mettant à profit notre vaste expérience ainsi que nos compétences dans la gestion de l'énergie et l'intégration de bancs de batteries ».

Le comité de direction de SMA confirme les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, révisées le 27 septembre 2018, pour l'exercice fiscal 2018. Elles misent sur un chiffre d'affaires compris entre 800 et 850 millions d'euros (auparavant : 900 à 1 000 millions d'euros) et un résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA), après les effets non récurrents de la restructuration, à l'équilibre ou légèrement négatif (auparavant : EBITDA de 90 à 110 millions d'euros). Pour la première fois, l'EBITDA comprend les dépenses de plus de 10 millions d'euros pour le développement de l'activité numérique. Selon les estimations du comité de direction, les amortissements s'élèveront à environ 50 millions d'euros.

Le rapport trimestriel pour la période de janvier à septembre 2018 est disponible sur le site Internet www.SMA.de/IR/FinancialReports.

À propos de SMA

Avec un chiffre d'affaires d'environ 900 millions d'euros en 2017, SMA est un leader mondial dans le domaine des onduleurs photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque. SMA offre une large gamme de produits et de solutions garantissant une production énergétique élevée pour les installations résidentielles, les installations photovoltaïques commerciales ainsi que pour les grandes centrales photovoltaïques. Afin d'augmenter efficacement l'autoconsommation photovoltaïque, il est possible de combiner l'ingénierie des systèmes de SMA avec différentes technologies de batterie. L'offre de SMA est complétée par des solutions de gestion intelligente de l'énergie, par une offre large de services ainsi que par la gestion opérationnelle de grandes centrales photovoltaïques. L'entreprise a son siège social à Niestetal, à proximité de Kassel. SMA est représentée dans 20 pays et emploie à travers le monde plus de 3 000 personnes, dont 500 sont dédiées au développement. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 200 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère SMA Solar Technology AG est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et est enregistrée au SDAX.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Allemagne

Vice Présidente de la Communication institutionnelle :

Anja Jasper

Tél. +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de

Contact presse :

Susanne Henkel

Responsable presse

Tél. +49 561 9522-1124

Presse@SMA.de

Clause de non-responsabilité :

Ce communiqué de presse a pour seul but d'informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société ») ou d'une filiale existante ou future (conjointement avec la société : « groupe SMA »). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme base d'un accord s'adressant à l'achat ou la vente de titres de la société ou d'une entreprise du groupe SMA.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Par déclarations prospectives, on entend des déclarations décrivant des événements à venir, non passés. Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D'autre part, les déclarations prospectives comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains. De nombreux risques connus comme inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces facteurs incluent les facteurs décrits par SMA dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de SMA sous www.sma.de/en. La société n'est pas tenue d'actualiser ces déclarations prospectives, ni de les réviser en fonction des évolutions ou événements futurs.

« Retour