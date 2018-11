SMA Solar Technology : fournit des technologies système pour l’une des plus grosses centrales photovoltaïques...

13.11.2018

SMA Solar Technology AG (SMA) fournit 57 Medium Voltage Power Station (MVPS) 5500 et deux SMA Power Plant Controller à la centrale photovoltaïque Limondale Solar Farm, située en Nouvelle-Galles du Sud (Australie). Avec une puissance de 349 mégawatts, Limondale compte parmi les plus grandes centrales photovoltaïques d'Australie. L'énergie produite suffira à approvisionner plus de 100 000 foyers en électricité solaire propre. BELECTRIC construit la centrale photovoltaïque et assurera également son exploitation pour le compte du propriétaire, innogy SE. La mise en service devrait s'achever en 2020.

La centrale photovoltaïque de Limondale est un jalon supplémentaire pour SMA, qui se positionne ainsi idéalement sur un marché australien du photovoltaïque en plein essor. « Nous sommes ravis que BELECTRIC ait opté pour nos solutions système », affirme Boris Wolff, Executive Vice President Business Unit Utility chez SMA. « La MVPS 5500 allie deux puissants onduleurs photovoltaïques Sunny Central 2750-EV, un transformateur et une cellule de distribution dans un même conteneur. Elle est facile à transporter et sa mise en service et son installation sont rapides. De plus, la densité de puissance élevée et la compacité du conteneur réduisent les coûts d'exploitation du système. Le SMA Power Plant Controller assure quant à lui une gestion de parc flexible dans la centrale photovoltaïque 1 500 V. »

« L'Australie est un marché prometteur qui peut nous permettre d'asseoir notre position de leader mondial parmi les fournisseurs d'EPC », estime Martin Zembsch, gérant de BELECTRIC Solar & Battery GmbH. « Il s'agit du projet le plus important que nous ayons jamais lancé en Australie. Pour le mener à bien, nous misons sur la fiabilité, la disponibilité et la rentabilité élevées des solutions de SMA. »

À propos de SMA

Avec un chiffre d'affaires d'environ 900 millions d'euros en 2017, SMA est un leader mondial dans le domaine des onduleurs photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque. SMA offre une large gamme de produits et de solutions garantissant une production énergétique élevée pour les installations résidentielles, les installations photovoltaïques commerciales ainsi que pour les grandes centrales photovoltaïques. Afin d'augmenter efficacement l'autoconsommation photovoltaïque, il est possible de combiner l'ingénierie des systèmes de SMA avec différentes technologies de batterie. L'offre de SMA est complétée par des solutions de gestion intelligente de l'énergie, par une offre large de services ainsi que par la gestion opérationnelle de grandes centrales photovoltaïques. L'entreprise a son siège social à Niestetal, à proximité de Kassel. SMA est représentée dans 20 pays et emploie à travers le monde plus de 3 000 personnes, dont 500 sont dédiées au développement. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 200 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère SMA Solar Technology AG est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et est enregistrée au SDAX.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Allemagne

Vice Présidente de la Communication institutionnelle :

Anja Jasper

Tél. +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de

Contact presse :

Susanne Henkel

Responsable presse

Tél. +49 561 9522-1124

Presse@SMA.de

Clause de non-responsabilité :

Ce communiqué de presse a pour seul but d'informer et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'achat, de conservation ou de vente de titres de SMA Solar Technology AG (« société ») ou d'une filiale existante ou future (conjointement avec la société : « groupe SMA »). De plus, ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme base d'un accord s'adressant à l'achat ou la vente de titres de la société ou d'une entreprise du groupe SMA.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Par déclarations prospectives, on entend des déclarations décrivant des événements à venir, non passés. Les déclarations portant sur nos attentes et hypothèses en font également partie. Ces déclarations sont basées sur les planifications, les estimations et les prévisions actuellement à disposition de la direction de SMA Solar Technology AG (SMA ou société). Pour cette raison, les déclarations prospectives ne sont valables que le jour où elles sont effectuées. D'autre part, les déclarations prospectives comprennent, de par leur nature, des risques et des facteurs incertains. De nombreux risques connus comme inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent amener les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de la société à différer significativement des estimations effectuées dans le présent communiqué. Ces facteurs incluent les facteurs décrits par SMA dans des rapports publiés. Ces rapports sont disponibles sur le site Internet de SMA sous www.sma.de/en. La société n'est pas tenue d'actualiser ces déclarations prospectives, ni de les réviser en fonction des évolutions ou événements futurs.

« Retour