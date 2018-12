Sunny Tripower 3.0-6.0 : le premier onduleur SMA triphasé avec surveillance gratuite pour...

06.12.2018

Le Sunny Tripower 3.0-6.0 de SMA Solar Technology AG (SMA) est désormais disponible partout dans le monde. Adapté également aux classes de puissance faibles, le premier onduleur photovoltaïque triphasé est accompagné du service SMA Smart Connected et d'une communication intégrée pour l'optimisation des panneaux. Il garantit une production énergétique maximale et une sécurité d'investissement pour les exploitants d'installations résidentielles et de petites installations photovoltaïques industrielles. Les installateurs bénéficient de gains de temps et d'argent durant l'installation et tout au long de la maintenance.

« Le nouveau Sunny Tripower simplifie encore davantage l'utilisation de l'énergie solaire, permettant ainsi à nos clients de continuer à réduire leurs coûts », indique Nick Morbach, Executive Vice President Business Unit Residential et Commercial chez SMA. « SMA a conçu une solution qui accroît la production énergétique et l'autoconsommation tout en garantissant une sérénité maximale aux exploitants d'installations photovoltaïques ».

Production énergétique maximale également en cas d'ombrage

Pesant à peine 17 kilogrammes, le Sunny Tripower 3.0-6.0 est plus léger que tous les Sunny Tripower mis sur le marché à ce jour, tout en étant particulièrement performant. L'interface Web permet une mise en service rapide et intuitive de l'onduleur photovoltaïque via un smartphone ou une tablette. L'onduleur est équipé d'une interface intégrée facilitant la connexion d'optimiseurs de panneaux TS4-R. Les panneaux ombragés peuvent ainsi être optimisés de manière ciblée, entraînant une réduction des coûts du système.

SMA Smart Connected pour une tranquillité totale

Le service SMA Smart Connected intégré au Sunny Tripower 3.0-6.0 signale automatiquement les irrégularités au propriétaire de l'installation et à l'installateur. Il entraîne un gain de temps et une réduction des coûts lors des interventions SAV et garantit la sécurité de l'investissement pour le propriétaire de l'installation.

Pour plus d'informations sur le nouveau Sunny Tripower, voir ici.

Pour tout découvrir sur les solutions de gestion de l'énergie de SMA destinées aux installations photovoltaïques résidentielles, accédez à https://www.sma.de/fr/systemes-residentiels/residential-solutions.html.

À propos de SMA

Avec un chiffre d'affaires d'environ 900 millions d'euros en 2017, SMA est un leader mondial dans le domaine des onduleurs photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque. SMA offre une large gamme de produits et de solutions garantissant une production énergétique élevée pour les installations résidentielles, les installations photovoltaïques commerciales ainsi que pour les grandes centrales photovoltaïques. Afin d'augmenter efficacement l'autoconsommation photovoltaïque, il est possible de combiner l'ingénierie des systèmes de SMA avec différentes technologies de batterie. L'offre de SMA est complétée par des solutions de gestion intelligente de l'énergie, par une offre large de services ainsi que par la gestion opérationnelle de grandes centrales photovoltaïques. L'entreprise a son siège social à Niestetal, à proximité de Kassel. SMA est représentée dans 20 pays et emploie à travers le monde plus de 3 000 personnes, dont 500 sont dédiées au développement. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 200 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère SMA Solar Technology AG est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et est enregistrée au SDAX.

