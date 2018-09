SMA Solar : Oddo abaisse son objectif de cours

28/09/2018 | 12:05

SMA a publié un profit warning hier en cours d'après-midi. ' Le groupe l'explique par une accélération de la pression sur les prix due aux surcapacités en Chine '. Suite à cette annonce, Oddo abaisse son objectif de cours à 20 E (contre 31 E) et reste à Alléger.



SMA s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 800 ME et 850 ME en 2018 (contre précédemment entre 900 ME à 1 000 ME) et un EBITDA légèrement négatif pour 2018 (après couts exceptionnels des restructurations) contre précédemment un EBITDA compris entre 90 ME et 110 ME.



' Pour 2019 le groupe se montre vague et prévoit une croissance des ventes et un EBITDA positif pour 2019 (le consensus attendait 937 ME au niveau des ventes et 109 ME au niveau de l'EBITDA) ' rajoute Oddo.



' Suite à cette publication, nous révisons significativement notre séquence de résultats sur 2018-2020. Nous intégrons une pression sur les prix 9% plus importante que ce que nous avions dans notre modèle et réduisons les volumes vendus de 5% en moyenne. Nous révisons notre séquence de CA de 14% en moyenne et nos résultats de -50% en moyenne sur la même période ' indique Oddo.



