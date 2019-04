SMCP : Jefferies n'est plus à l'achat

04/04/2019 | 15:01

L'analyste Jefferies annonce ce jeudi revoir à la baisse sa recommandation sur le titre du groupe SMCP, avec un objectif de cours maintenu à 17,20 euros.



'Nous pensons toujours que SMCP a l'opportunité de développer son réseau de magasins et de stimuler sa croissance en Chine (...). Cependant, une décélération de la croissance pour l'exercice fiscal 18 confirme notre vision prudente selon laquelle la croissance est tirée par les ouvertures de magasins ; nous avons ainsi réduit nos estimations en tenant compte de la baisse des prévisions', retient Jefferies.



Ainsi, Jefferies n'est plus à l'achat mais à 'conserver' sur la valeur.





