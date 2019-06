SMCP : Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2019 de SMCP

Communiqué de presse - Paris, le 7 juin 2019

Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2019 de SMCP

L’Assemblée Générale des actionnaires de SMCP s’est réunie à Paris ce jour, sous la présidence de Monsieur Daniel Lalonde, Directeur Général.

86,83% du capital social de SMCP a participé à cette Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2018.

Les résultats des votes des résolutions seront disponibles dès le 11 juin 2019 sur le site www.smcp.com.

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires avec un portefeuille composé de trois marques françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. Présent dans 40 pays avec 1,466 points de vente, SMCP a généré un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

