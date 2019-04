SMCP : Isabelle Allouch prend la Direction Générale de la marque Sandro // Jean-Baptiste Dacquin lui succède au poste de Directeur Général de la marque Claudie Pierlot

Communiqué de presse – Paris, le 2 avril 2019

Isabelle Allouch prend la Direction Générale de la marque Sandro

Jean-Baptiste Dacquin lui succède au poste de Directeur Général de la marque Claudie Pierlot

SMCP est heureux d’annoncer la nomination d’Isabelle Allouch en tant que Directrice Générale de la marque Sandro à compter du 8 avril 2019. Jean-Baptiste Dacquin, précédemment Directeur des Ressources Humaines du Groupe SMCP, lui succède au poste de Directeur Général de la marque Claudie Pierlot.

Daniel Lalonde, Directeur Général du Groupe SMCP a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui la nomination d’Isabelle Allouch à la tête de Sandro, et de Jean-Baptiste Dacquin à la tête de Claudie Pierlot. Tous deux sont des talents du Groupe qui ont considérablement contribué au développement de SMCP, devenu un leader mondial du luxe accessible avec plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. J’ai une confiance totale dans la capacité d’Isabelle et de Jean-Baptiste à continuer de poursuivre les magnifiques trajectoires de Sandro et Claudie Pierlot et associe toutes les équipes de SMCP à mes vœux de réussite dans leurs nouvelles fonctions. »

Isabelle Allouch prend la direction de la marque Sandro après cinq ans de succès à la tête de Claudie Pierlot pendant lesquels elle a acquis une parfaite connaissance du Groupe. Sous son impulsion, la marque a multiplié son chiffre d’affaires par trois pour atteindre plus de 125 millions d’euros, a poursuivi son développement international, notamment en Asie et au Moyen-Orient, et accéléré sa transformation digitale. Aujourd’hui Claudie Pierlot est présente dans 20 pays dans le monde, réalisant plus de 30% de ses ventes hors de France et enregistre la plus forte pénétration digitale du Groupe.

Avant de rejoindre le Groupe, Isabelle Allouch a notamment été Directrice Retail Europe puis Directrice Générale France de l’Occitane en Provence, en charge des opérations et des ventes pour tous les canaux de distribution de la marque. Isabelle a débuté sa carrière chez L’Oréal où elle a passé 13 années à plusieurs postes clés. Isabelle Allouch, 49 ans, est titulaire d’un MBA de Neoma.

Jean-Baptiste Dacquin, Directeur des Ressources Humaines de SMCP pendant sept ans, lui succède à la Direction Générale de Claudie Pierlot. Au sein du Groupe SMCP, Jean-Baptiste a acquis une connaissance fine du secteur et a accompagné, avec le Comex, le développement des trois marques et le déploiement du Groupe, qui est passé sur la période de 450 points de vente dans 9 pays, à plus de 1 400 dans 40 pays, et de 1 200 à 5 800 collaborateurs. Passionné par le Retail et le management, il a contribué à la structuration du Groupe et de ses équipes avec une forte culture business.

Avant de rejoindre SMCP, il est entré dans le Retail par le Conseil, puis a rejoint Kiabi (Groupe Mulliez) où il a passé 12 ans. Il y a occupé plusieurs postes dont celui de Directeur du Développement International et celui de Directeur de l’Affiliation, l’amenant à piloter un réseau de plus de 120 points de vente. Jean-Baptiste Dacquin, 45 ans, est diplômé de L’EM Normandie.





A PROPOS DE SMCP





SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires avec un portefeuille composé de trois marques françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. Présent dans 40 pays avec 1,466 points de vente, SMCP a généré un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros en 2018. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE

celia.deverlange@smcp.com Brunswick - Hugues Boëton

pauline . roubin@smcp.com +33 (0) 1 53 96 83 83

smcp@brunswickgroup.com

Pièce jointe