SMCP : Jefferies dégrade à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a abaissé sa recommandation sur SMCP d'Achat à Conserver et maintenu son objectif de cours de 17,2 euros. La progression de 20% du titre depuis janvier a érodé la décote de l'action, observe le broker. Ce dernier continue de penser que le groupe développera son réseau de magasins et verra ses ventes progresser en Chine, dans le digital, la mode masculine et les accessoires. Toutefois, le ralentissement de la croissance enregistré en 2018 confirme la vision prudente du bureau d'études selon laquelle la croissance est tirée par les ouvertures de magasins.