SMCP : Jefferies initie sa couverture à Conserver

Jefferies a initié la couverture de SMCP avec une recommandation Conserver et un objectif de cours de 17,2 euros. Le broker reconnaît qu'avec ses trois marques "premium", le groupe français s'est forgé une position et une présence réussies sur le marché en croissance du "luxe abordable". Il note toutefois que l'expansion du réseau de magasins a été très agressive et a constitué le principal moteur de la croissance des ventes. Le chiffre d'affaires a ainsi affiché un taux de croissance moyen annuel de 18% sur la période 2014-2018, avec les risques que cela comporte.