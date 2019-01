SMCP : Jefferies passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a relevé sa recommandation sur SMCP de Conserver à Achat et confirmé son objectif de cours de 17,20 euros. Le broker justifie son opinion par la chute de 18% du titre au cours des 30 derniers jours. Il estime que le groupe de mode a pâti de la détérioration du climat social en France au dernier trimestre. Pour autant, SMCP bénéfice de plusieurs atouts, estime le bureau d'études. Ce dernier évoque le modèle de ventes au détail et l’expansion du nombre de boutiques en Europe et en Chine. Dans ce cadre, les risques suscitées par un climat incertain sont plus que compensés.