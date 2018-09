SMCP : NOTIFICATION DE MISE A DISPOSITION PAR SMCP DE SON RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018

Paris, le 4 septembre 2018

NOTIFICATION DE MISE A DISPOSITION PAR SMCP DE SON RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018

En date de ce jour, SMCP indique qu'il a mis à disposition du public son rapport financier semestriel pour la période close le 30 juin 2018 à l'adresse suivante :

www.smcp.com

(Rubrique : Finance / Section : Information réglementée)

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires avec un portefeuille composé de trois marques françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. À fin décembre 2017, les marques de SMCP sont présentes à travers 39 pays dans le monde avec plus de 1300 points de vente. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et elles continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d'Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS RELATIONS

INVESTIsSEURS

celia.deverlange@smcp.com

pauline.roubin@smcp.com



