SMCP : SMCP ouvre ses premiers magasins au Mexique

Communiqué de presse - Paris, 26 novembre 2018

SMCP ouvre ses premiers magasins au Mexique

SMCP ouvre ses deux premiers magasins Maje et Sandro au Mexique dans le prestigieux centre commercial Artz Pedregal, en partenariat avec Retail Fashion Group, filiale de Grupo Sordo Madaleno. Fort du succès de ses premiers corners ouverts en 2015 et de la désirabilité de ses marques au Mexique, SMCP franchit aujourd'hui une nouvelle étape dans le pays.

Avec une population jeune, une industrie de la mode en pleine expansion et une demande croissante, le Mexique offre un potentiel de développement prometteur pour SMCP. Le Groupe a donc pour objectif de mettre en oeuvre un plan d'expansion dynamique dans le pays, à la fois pour Sandro et Maje au cours de ces prochaines années, dans des villes-clés telles que Polanco (Mexico City), Monterrey, Puebla et Guadalajara.

Commentant ces ouvertures, Daniel Lalonde, Directeur Général du groupe SMCP, a déclaré : « Je suis très fier de voir notre Groupe étendre à nouveau sa présence dans un pays-clé au niveau international. Le Mexique, avec une population jeune et sensible à la mode, offre des perspectives de croissance prometteuses pour SMCP, qui a vu croître la désirabilité de ses marques dans le pays au cours de ces dernières années. Cette nouvelle étape démontre le dynamisme de notre Groupe et je suis convaincu que nous transformerons cette opportunité en une belle histoire de croissance ».

À propos de SMCP

SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires avec un portefeuille composé de trois marques françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. À fin décembre 2017, les marques de SMCP sont présentes à travers 39 pays dans le monde avec plus de 1400 points de vente. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et elles continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d'Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

Contact investisseur Contact Presse

celia.deverlange@smcp.com Brunswick - Hugues Boëton

pauline.roubin@smcp.com +33 (0) 1 53 96 83 83

smcp@brunswickgroup.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SMCP SA via Globenewswire