SMCP : acquisition de De Fursac bien accueillie

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) progresse de plus d'1% à 13,08 euros après l'annonce du rachat de la marque De Fursac. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Le prix proposé "est très comparable aux multiples transactionnels du marché", a indiqué lors d'une conférence téléphonique le directeur général de SMCP, Daniel Lalonde. "C'est très compétitif dans le marché transactionnel dans notre segment." Avec cette acquisition, SMCP renforce sa présence sur un marché en forte croissance, celui du luxe accessible pour homme où le groupe développe déjà la marque Sandro Homme.L'acquisition est financée en totalité par de la dette et l'intégralité de son financement est déjà mis en place. " L'acquisition du groupe De Fursac aura un effet relutif sur le BNPA dès 2019, sur une base de 12 mois ", explique SMPC.La réalisation de l'opération est envisagée avant la fin du troisième trimestre 2019, après la réalisation de la procédure d'information-consultation du CSE et sous réserve de l'obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes et autres conditions usuelles.En 2018, le chiffre d'affaires du groupe De Fursac a atteint 41,4 millions d'euros, affichant une forte croissance de 5,4% sur une base comparable et une marge d'Ebitda supérieure à celle du groupe SMCP.SMCP entend mettre à profit son exposition à l'international et son expertise dans le digital afin d'accélérer la croissance de De Fursac. Selon le groupe, le luxe accessible pour homme représente un vaste marché de 21 milliards d'euros qui devrait continuer à croître de 4,4% par an au cours de ces cinq prochaines années.En acquérant De Fursac, positionné sur un segment différent, celui du " modern tailoring " alliant les codes du " tailoring " et du style " casual ", SMCP complète ainsi son offre et cible de nouveaux clients.Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 17,20 euros sur SMCP. Le broker souligne qu'il s'agit d'un petit et utile investissement, mais qui constitue une opportunité à moyen terme.De son côté, Mainfirst a confirmé son opinion Surperformance et son objectif de cours de 19,1 euros, soulignant notamment la capacité du groupe à faire croître avec succès ses marques à l'international et dans le digital.