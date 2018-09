SMCP : bénéfices améliorés au 1er semestre

04/09/2018 | 13:53

SMCP avance de 1,1% après la publication d'un forte croissance du résultat net à 27,4 millions d'euros au titre du premier semestre (contre 1,1 million un an auparavant) et d'un EBITDA ajusté en hausse de 14,8% à 83,9 millions, soit une marge de 17% (+0,4 point).



Le chiffre d'affaires du groupe de prêt-à-porter et d'accessoires s'est élevé à 493,3 millions d'euros, en hausse de 12,4% en données publiées et de 15,5% à taux de change constant, porté par l'international. A magasins comparables, la croissance a atteint 5,8%.



Pour 2018, SMCP prévoit une nouvelle année de croissance profitable et vise une croissance des ventes supérieure à 13% à taux de change constant. Le groupe table également sur une progression continue de sa marge d'EBITDA ajusté qui devrait atteindre environ 17%.



