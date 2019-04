Communiqué de presse – Paris, le 23 avril 2019

SMCP conclut un partenariat avec JD.com et étend sa présence en ligne en Chine

SMCP annonce, ce jour, la signature d’un partenariat de premier plan avec JD.com, l’une des principales plateformes de e-commerce en Chine. Les consommateurs chinois disposeront ainsi d’un nouvel accès aux collections de Sandro et Maje, qui comptent parmi leurs marques favorites sur le marché du luxe accessible.

Ce partenariat marque une étape importante dans le déploiement, mené avec succès, de la stratégie digitale de SMCP en Asie Pacifique. En effet, ce partenariat permet d’élargir le nombre de clients potentiels en Chine continentale et complète parfaitement la présence digitale croissante du Groupe dans ce pays, à travers le développement de ses trois sites internet et sa collaboration historique avec Tmall. Ce partenariat lui permet, en outre, de poursuivre la diversification de ses canaux de ventes digitales.

Il s’agit également d’une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie omnicanale du Groupe, visant à conjuguer le meilleur de ses ventes en ligne et en magasin, SMCP comptant désormais 137 points de vente dans 23 villes en Chine continentale depuis la première ouverture à Shanghai en 2013.

Flavien d’Audiffret, Directeur du digital et de l’innovation de SMCP, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer la conclusion de ce partenariat avec JD.com, qui étend notre couverture en Chine, où les achats en ligne sont en plein essor. Cette nouvelle étape témoigne de l’ambition de SMCP de saisir toutes les opportunités de croissance dans une région où la désirabilité de nos marques est en progression constante depuis cinq ans. Ce partenariat s’inscrit également dans la feuille de route de SMCP vers l’atteinte de nos objectif de pénétration digitale à moyen terme. »

Avec environ 400 millions d’utilisateurs, JD.com fait partie des géants chinois du e-commerce. Fort d’un réseau étendu, JD.com couvre 99 % de la population chinoise.









A PROPOS DE SMCP





SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires avec un portefeuille composé de trois marques françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. Présent dans 40 pays avec 1,466 points de vente, SMCP a généré un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros en 2018. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

