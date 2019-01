SMCP : en forte progression sur un relèvement de broker

08/01/2019 | 15:56

SMCP bondit de 8,7% à la faveur de propos favorables de Jefferies, qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours laissé à 17,2 euros sur le titre, qui a perdu 18% ces 30 derniers jours sur fond de climat difficile dans la distribution en France.



'Nous voyons de nombreuses forces dans le dossier SMCP, notamment le modèle tiré par le commerce de détail et l'expansion du réseau de magasins en Chine et en Europe', affirme l'intermédiaire dans le résumé de sa note.



Avec une décote de valorisation par rapport aux pairs du luxe abordable, Jefferies pense que 'les risques inhérents de la croissance dans un climat économique incertain sont plus que compensés par une opportunité tangible'.



