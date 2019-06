SMCP : en négociations pour racheter De Fursac

25/06/2019 | 07:52

SMCP annonce être en négociations exclusives en vue d'acquérir De Fursac, opération qui 'renforcerait sa présence sur un marché en forte croissance, celui du luxe accessible pour homme où le groupe développe déjà avec succès la marque Sandro Homme'.



L'acquisition du groupe De Fursac aura un effet relutif sur le BNPA dès 2019, sur une base de 12 mois. Elle est financée en totalité par de la dette et l'intégralité de son financement est déjà mis en place.



La réalisation de l'opération est envisagée avant la fin du troisième trimestre 2019, après la procédure d'information-consultation du CSE et sous réserve de l'accord des autorités de la concurrence compétentes et autres conditions usuelles.



