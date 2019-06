Communiqué de presse – Paris, le 25 juin 2019

SMCP entre en négociations exclusives en vue de l’acquisition de la maison De Fursac,

un leader français du luxe accessible pour homme, au fort potentiel international

Projet d’acquisition de 100 % du capital de De Fursac

Accélération du plan stratégique de SMCP en se renforçant sur le marché de l’homme, l’un des marchés les plus dynamiques du prêt-à-porter

Entrée de SMCP dans un nouveau segment du luxe accessible pour homme

Mise à profit du savoir-faire de SMCP à l’international et de son expertise dans le digital afin d’accélérer la croissance du Groupe De Fursac

Effet relutif sur le BNPA dès 2019, sur une base de 12 mois

Acquisition financée en totalité par de la dette et intégralité du financement mis en place

Le groupe SMCP est heureux d’annoncer être en négociations exclusives en vue d’acquérir De Fursac, un leader français du luxe accessible pour homme. Avec cette acquisition, SMCP renforcerait sa présence sur un marché en forte croissance, celui du luxe accessible pour homme où le Groupe développe déjà avec succès la marque Sandro Homme. Le groupe entrerait, par ailleurs, dans un nouveau segment. SMCP mettrait à profit son savoir-faire à l’international et dans le digital ainsi que sa plate-forme de développement pour accélérer la croissance du Groupe De Fursac. La réalisation de l’opération est envisagée avant la fin du troisième trimestre 2019, après la réalisation de la procédure d’information-consultation du CSE et sous réserve de l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes et autres conditions usuelles.

Daniel Lalonde, Directeur Général de SMCP a déclaré : « Ce projet marque une étape importante dans l’histoire de SMCP. Acquérir De Fursac est une superbe opportunité pour accélérer notre plan stratégique en accédant à un nouveau segment du marché de l’Homme dans le luxe accessible, qui est en pleine expansion. De Fursac est une marque magnifique, offrant un solide potentiel de croissance porté notamment par le développement à l’international, auquel SMCP entend apporter tout son savoir-faire. Nous sommes impatients de travailler avec les équipes talentueuses de De Fursac pour atteindre ensemble notre objectif de devenir le leader mondial du luxe accessible, en continuant de créer de la valeur pour nos actionnaires. »

Edmond Cohen, Président Directeur Général de la maison De Fursac a déclaré : « Je suis très heureux de ce projet qui est avant tout le fruit d’une rencontre d’entrepreneurs qui partagent la même passion pour la création et l’innovation et qui avancent avec le même enthousiasme et la même détermination. J’ai la conviction que SMCP est le partenaire idéal pour soutenir nos ambitions et que nos formidables équipes s’intégreront parfaitement au sein de ce nouveau Groupe. »

L’opération a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration de SMCP et les fondatrices Evelyne Chétrite et Judith Milgrom sont « fières d’accueillir cette belle maison au sein de SMCP et enchantées par l’écriture de ce nouveau chapitre aux côtés d’Edmond Cohen et Alix Le Naour, (directrice Artistique de la marque De Fursac), avec qui nous partageons la même passion pour la création et l’entreprenariat ».

De Fursac, un leader français du luxe accessible pour homme, au fort potentiel international

Fondée en 1973 et dotée d’un fort ADN parisien, la marque De Fursac jouit d’un positionnement unique sur le marché du luxe accessible pour homme, alliant savoir-faire tailleur, style, chic et intemporalité. La marque bénéficie d’un réseau de 54 boutiques dans des emplacements prestigieux à travers 29 villes en France et en Suisse. Connue pour son savoir-faire tailleur avec une image à la fois pointue et intemporelle, De Fursac développe également avec succès, une proposition « urban-casual » depuis quelques années.

En 2018, le chiffre d’affaires du Groupe De Fursac a atteint 41,4 millions d’euros, affichant une forte croissance de +5,4% sur une base comparable et une marge d’EBITDA supérieure à celle du Groupe SMCP. Constamment classée parmi les trois premières marques de luxe accessible pour homme dans les grands magasins français, De Fursac bénéficie déjà d’un fort engouement de la clientèle étrangère, particulièrement chinoise.

SMCP intègre un segment complémentaire dans le marché très dynamique du prêt-à-porter masculin

Le luxe accessible pour homme représente un vaste marché de 21 milliards d’euros qui devrait continuer à croître de +4,4%1 par an au cours de ces cinq prochaines années. En acquérant De Fursac, positionné sur un segment différent, celui du « modern tailoring » alliant les codes du « tailoring » et du style « casual », SMCP complète ainsi son offre et cible de nouveaux clients.

Mise à profit du savoir-faire de SMCP à l’international et dans le digital pour accélérer la croissance de De Fursac

L’intégration de De Fursac au sein de SMCP sera grandement facilitée par la similitude de leur business model fondé sur : i/ un profil de « retail pure player » et ; ii/ une alliance des codes du luxe et du fast-fashion. Les emplacements prestigieux de De Fursac, son expérience client personnalisée, son cycle de production rapide et agile ainsi que ses capacités d’approvisionnement font de la maison De Fursac une marque idéale pour SMCP.

SMCP mettra à profit son savoir-faire et l’ensemble de ses ressources internes pour accélérer la croissance du Groupe De Fursac. SMCP accélèrera ainsi le développement géographique de De Fursac en Europe et en Grande Chine pour atteindre à moyen terme plus de 30% de ses ventes à l’international. En parallèle, le Groupe accompagnera De Fursac dans sa transformation digitale et vise une pénétration de plus de 10% de ses ventes à moyen terme.

Une acquisition relutive dès 2019

L’acquisition du Groupe De Fursac aura un effet relutif sur le BNPA dès 2019, sur une base de 12 mois. L’acquisition est financée en totalité par de la dette et l’intégralité de son financement est déjà mis en place. La réalisation de l’opération est envisagée avant la fin du troisième trimestre 2019, après la réalisation de la procédure d’information-consultation du CSE et sous réserve de l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes et autres conditions usuelles.

Conseils :

SMCP a été conseillé sur l’opération par BNP Paribas (conseil financier) et Clifford Chance (conseil juridique).

De Fursac a été conseillé par AyacheSalama (conseil juridique).





A PROPOS DE SMCP





SMCP est un des leaders mondiaux du marché du luxe accessible du prêt-à-porter avec un portefeuille composé de trois marques françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. Présent dans 40 pays avec 1,466 points de vente, SMCP a généré un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros en 2018. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

