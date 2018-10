SMCP : ouvre un magasin Maje au Rockefeller Center

10/10/2018 | 13:14

SMCP annonce l'ouverture d'un magasin Maje au sein du Rockefeller Center à New York, emplacement historique au coeur de Midtown Manhattan, 'illustrant la réussite de la stratégie de développement sélectif du groupe dans la région'.



Avec ce 162ème point de vente dans la région Amériques, SMCP est désormais présent dans plus de 38 villes. Cette forte empreinte sera prochainement renforcée par les ouvertures de Sandro et Maje à Austin (The Domain), Houston (The Galleria) et Las Vegas (Caesar Palace).



Présent dans la région Amériques depuis 2011, SMCP affiche une croissance de 28,3% du chiffre d'affaires à taux de change constant au premier semestre 2018, portée à la fois par son réseau de magasins physiques et les ventes digitales.



