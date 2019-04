SMCP : partenariat avec JD.com en Chine

23/04/2019 | 08:53

SMCP annonce la signature d'un partenariat de premier plan avec JD.com, l'une des principales plateformes de e-commerce en Chine, donnant ainsi aux consommateurs chinois un nouvel accès aux collections de Sandro et Maje.



Ce partenariat marque permet d'élargir le nombre de clients potentiels en Chine continentale et complète sa présence digitale croissante dans ce pays, à travers le développement de ses trois sites internet et sa collaboration historique avec Tmall.



Il s'agit également d'une étape majeure dans la mise en oeuvre de sa stratégie omnicanale, SMCP comptant désormais 137 points de vente dans 23 villes en Chine continentale depuis la première ouverture à Shanghai en 2013.



