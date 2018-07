SMCP : plus optimiste sur sa croissance annuelle

31/07/2018 | 10:41

A changes constants, la croissance des ventes de SMCP (Sandro, Maje et Claudie Pierlot) est restée supérieure à 15% au 2e trimestre. Le groupe de 'luxe accessible' se montre plus optimiste en la matière pour l'ensemble de l'exercice 2018. A Paris, l'action prend 3,7%.



Au 2e trimestre (T2), le CA a atteint 241,3 millions d'euros, soit + 12,9% en données et + 15,2% à changes constants. Hors devises, la zone la plus dynamique est l'Asie Pacifique (+ 47,7% à 49,6 millions), suivie du continent américain (+ 27,1% à 31 millions), la zone EMEA progressant de 15,1%, alors que la France restait quasi-stable.



SMCP se montre plus optimiste pour l'ensemble de l'année 2018 : précédemment anticipée entre 11 et 13%, la progression du CA à changes constants est désormais attendue à plus de 13%. La direction maintient cependant l'objectif de marge d'EBITDA ajusté à 'environ 17%'.





